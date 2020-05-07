Более 900 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1b38fbba-906f-11ea-a9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/jackal007-969552

Количество заражённых коронавирусом в Белоруссии за последние сутки выросло на 913 человек. В общей сложности число инфицированных в республике превышает 20 тысяч человек.

Согласно данным Министерства здравоохранения страны, жертвами инфекции за всё время пандемии стали 116 человек. Победили болезнь более 5 тысяч белорусов, сообщает БелТА.

В мире количество случаев заражения коронавирусом превышает 3,7 млн, более 263 тысяч человек умерли, более 1,2 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23,8 тысячи человек, умерли 1,6 тысячи. В Москве — более 92,6 заразившихся, 9,2 тысячи выздоровели, 905 умерли.

Ране NEWS.ru писал, что президент республики Александр Лукашенко порекомендовал соотечественникам в качестве мер против коронавируса прогулки на свежем воздухе и катание на велосипеде. По его словам, это будет способствовать здоровью лёгких.