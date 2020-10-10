Более 40 мирных азербайджанцев погибли из-за эскалации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/dcfea790-0ba8-11eb-917e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число мирных жителей Азербайджана, ставших жертвами эскалации в Нагорном Карабахе, достигло 41. Об этом заявили в генпрокуратуре республики.

Ранения получили 205 человек. Кроме того, причинён ущерб более тысячи частных домов и 57 жилым зданиям. В результате конфликта повреждено около полутора сотен гражданских объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились всходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан заявил о ракетном обстреле армянскими войсками города Гянджи. В результате погибли семь человек и пострадали ещё 33, в числе которых дети.