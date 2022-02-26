«Безумцы»: Лукашенко оценил отказ властей Украины от диалога с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал власти Украины за отказ от переговоров с Россией. Он подчеркнул, что конфликт необходимо остановить как можно скорее, поскольку гибнут люди, а также заявил о готовности Минска предоставить площадку для диалога, передаёт БелТА.

Если у них мозги есть — этих разного рода очумевших — пусть принимают решение, садимся за стол. Если Россия в третий раз вот буквально за последние дни подталкивает их и даёт согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией, чего мы медлим, люди же гибнут! Ну а завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель (вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти) просто разговаривать ни с кем не станет. Поэтому, ну безумцы! — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Минск может принять переговорщиков в любое время и обеспечить полную безопасность. Белорусская сторона готова помочь остановить конфликт, пока он находится в стадии возгорания.

Лукашенко также отметил, что Запад пытается и Белоруссию представить как участника конфликта, объявляет санкции. По его мнению, это делается по указке США. Президент заявил, что Белоруссия это переживёт, главное, чтобы не гибли люди в близкой стране.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил это тем, что Киев не устроили условия диалога, предложенные Москвой.

25 февраля президент Украины Зеленский в видеообращении предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Москва в качестве площадки для диалога предложила Минск. В Киеве в качестве альтернативного варианта назвали Варшаву.