Бердымухамедов помиловал 800 человек в честь Дня независимости Туркмении

https://static.news.ru/photo/ba17ee46-fe86-11ea-af37-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства подписал указ о помиловании более 800 человек в честь Дня независимости страны, который отмечается 27 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости. Документ освобождает от отбывания тюремного срока и от дополнительного наказания в виде возложения обязанности жить в определённом месте 812 граждан Туркмении и трёх иностранцев.

Бердымухамедов отправил подписанный указ через систему электронного документооборота вице-премьеру, курирующему деятельность правоохранительных органов, и поручил ему в кратчайшие сроки обеспечить приезд помилованных из мест лишения свободы к своим семьям.

Акции помилования в Туркмении проводятся три — четыре раза в год, обычно их приурочивают к знаменательным датам и национальным праздникам. В мае 2020 года 1192 гражданина страны и 210 иностранцев вышли на свободу в честь Ночи предопределения месяца Рамадан.

Ранее Бердымухамедов объявил строгий выговор министру внутренних дел страны Мамметхану Чакыеву за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, передавал NEWS.ru. Причины дисциплинарной санкции не назывались.