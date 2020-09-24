Бердымухамедов помиловал 800 человек в честь Дня независимости Туркмении

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства подписал указ о помиловании более 800 человек в честь Дня независимости страны, который отмечается 27 сентября.
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Бердымухамедов отправил подписанный указ через систему электронного документооборота вице-премьеру, курирующему деятельность правоохранительных органов, и поручил ему в кратчайшие сроки обеспечить приезд помилованных из мест лишения свободы к своим семьям.
Акции помилования в Туркмении проводятся три — четыре раза в год, обычно их приурочивают к знаменательным датам и национальным праздникам. В мае 2020 года 1192 гражданина страны и 210 иностранцев вышли на свободу в честь Ночи предопределения месяца Рамадан.
Ранее Бердымухамедов объявил строгий выговор министру внутренних дел страны Мамметхану Чакыеву за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, передавал NEWS.ru. Причины дисциплинарной санкции не назывались.
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