Белорусскому милиционеру сожгли дом за призывы к порядку

https://static.news.ru/photo/66a782b8-0727-11eb-b4ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.by

В белорусском городе Волковыск у местного милиционера сожгли машину и дом за то, что он ходил с мегафоном и призывал к порядку.

Инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 октября, с разницей примерно в час загорелись машина и строящийся дом инспектора РОВД в разных частях города. Старенькая Audi 80 сгорела на одной из центральных улиц, а строящийся коттедж — на окраине.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. В милиции предполагают, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего. Кто-то называет это жестокой местью, кто-то и вовсе провокацией, пишет «Sputnik Беларусь».

По словам очевидца, сначала раздался хлопок, потом вспышка, на машину бросили горючую смесь, после чего двое мужчин побежали в сторону частного сектора.

Местные жители считают, что поджог — это месть правоохранителю. Они рассказывают, что именно этот милиционер часто появлялся перед горожанами на акциях протеста, которые проходили после выборов, и в громкоговоритель призывал митингующих разойтись. Кому-то из протестующих это не нравилось, кто-то однажды даже крикнул, что найдут его и что-нибудь сожгут.

Пострадавший милиционер также рассказал, что люди из оппозиционных кругов райцентра с сочувствием отнеслись к истории с поджогом и теперь выясняют, кто мог это сделать.

Считаю, что кто-то специально провёл такую акцию, возможно, кто-то не из Волковыска, чтобы столкнуть лбами силовиков и протестующих. Чтобы и те, и другие стали жёстче в своих действиях, чтобы пролилась чья-то кровь. Но у нас мирный город. Милиция в Волковыске против насилия, — отметил он.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями. В частности, 29 сентября во время протестной акции на территории микрорайона Лебяжий силовики использовали слезоточивый газ, из-за чего мог пострадать ребёнок, который присутствовал на несанкционированном мероприятии.