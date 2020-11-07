Белорусские силовики задержали больше 400 человек на протестах

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 403 участника акций против президента страны Александра Лукашенко.

Наибольшее число задержаний произошло в центре Минска. Также силовики забирали людей в Гомеле, Витебске, Бобруйск и Ляховичах. Список задержанных размещён на сайте правозащитного центра «Весна».

По данным Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных два представителя российского «Sputnik Беларусь», а также сотрудник «Комсомольской правды в Белоруссии».

Как писал NEWS.ru, силовики со щитами встретили 8 ноября 2020 года протестующих на проспекте Машерова и других улицах белорусской столицы. Они не позволяют гражданам перемещаться по Минску.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.