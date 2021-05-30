Белорусские силовики задержали главреда гродненского СМИ

Силовики белорусского города Гродно задержали главного редактора местного издания Hrodna.life Алексея Шоту. Об этом сообщается в Telegram Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Мужчину
На сайте издания
До Hrodna.life Шота работал в издании Tut.by. Ранее сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли с обысками к журналистам издания Tut.by. В Комитете госконтроля сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 243 УК РФ (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере).
Кроме того, в Белоруссии был задержан основатель Telegram-канала NEXTA. Он активно освещал акции протеста в Белоруссии, которые вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020 года. Во время отключения Интернета на территории республики NEXTA был одним из немногих источников информации. Канал публиковал ролики о действиях силовиков и сообщал о планах активистов.