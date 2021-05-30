Белорусские силовики задержали главреда гродненского СМИ

https://static.news.ru/photo/a492733c-c142-11eb-8632-96000091f725_660.jpg Алексей Шота Фото: ashota/facebook.com

Силовики белорусского города Гродно задержали главного редактора местного издания Hrodna.life Алексея Шоту. Об этом сообщается в Telegram Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Мужчину увели у дома журналистов города.

На сайте издания сообщается , что задержание произошло примерно в 13:45. Бывшая жена мужчины сообщила, что неизвестные люди схватили главреда и посадили его в автобус, на которых обычно возят задержанных сотрудники белорусских правоохранительных органов.

До Hrodna.life Шота работал в издании Tut.by. Ранее сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли с обысками к журналистам издания Tut.by. В Комитете госконтроля сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 243 УК РФ (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере).

Кроме того, в Белоруссии был задержан основатель Telegram-канала NEXTA. Он активно освещал акции протеста в Белоруссии, которые вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020 года. Во время отключения Интернета на территории республики NEXTA был одним из немногих источников информации. Канал публиковал ролики о действиях силовиков и сообщал о планах активистов.