Белорусские силовики задержали больше 180 протестующих

https://static.news.ru/photo/fed69c6c-21bd-11eb-bb26-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали 184 участника акций против президента Александра Лукашенко, которые проходят по всей стране. Больше всего активистов забрали в Минске.

В столице задержано 175 человек. Также силовики уводили людей с улиц Ляховичей, Гомеля, Витебска, Бобруйска и Жлобина, следует из данных правозащитного центра «Весна».

Tut.by сообщает, что среди задержанных серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин. Силовики вытащили спортсменов из машины.

В настоящий момент представители силовых структур продолжают разгонять людей возле торгового центра «Немига» в Минске. По словам корреспондента ТАСС, задержания проводят представители Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Сотрудники органов правопорядка оцепили весь квартал возле проспектов Победителей и Машерова, а также улиц Заславльская и Мельникайте.

Как писал NEWS.ru, силовики со щитами встретили 8 ноября 2020 года протестующих на проспекте Машерова и других улицах белорусской столицы. Они не позволяют гражданам перемещаться по Минску.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.