Белорусская оппозиция: в СИЗО находится около четырёх тысяч задержанных

https://static.news.ru/photo/8ed46b14-dff6-11ea-8ac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белоруссии четыре тысячи человек по-прежнему задержаны в результате акций протеста после выборов, заявила соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Последняя информация, которая у меня была, это около 4 тысяч человек. Мы требуем, чтобы все были освобождены, в том числе, политзаключенные, которые были задержаны ещё до выборов, — рассказала Колесникова, слова которой передаёт ТАСС.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа действующего главы государства Александра Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев подаст жалобу в Верховный суд на решение Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.