В Белоруссии начались переговоры делегаций из Украины и России, сообщает агентство БЕЛТА. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. С украинской стороны присутствуют министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и замглавы МИД Николай Точицкий.

Между тем корреспондент РИА Новости сообщает , что переговоры пока не начались. Судя по трансляции, ведущейся на Youtube, в данное время ведутся последние приготовления к переговорам.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что в Совфеде не ждут решения всех проблем между Россией и Украиной на переговорах в Гомеле. Вместе с этим он отметил, что любой разговор лучше молчания. Согласно ожиданиям сенатора, на переговорах в Гомеле должна завершиться война, которую в 2014 году на территории Украины начали европейцы и американцы. Цеков считает, что Россия пытается обеспечить безопасность Украины и «по большому счёту — всей Европы».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящие переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют». На решение Зеленского отправить в Белоруссию переговорщиков повлиял телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прошёл 27 февраля.