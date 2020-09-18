Белоруссия пригрозила выходом из международных организаций из-за санкций ЕС

https://static.news.ru/photo/26d24c7c-f9cb-11ea-b131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Белоруссия в случае санкций со стороны Евросоюза может пересмотреть своё участие в ряде инициатив и международных организаций. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Также дипломат говорил, что ответ Минска на действия Брюсселя может коснуться «и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов».

18 сентября заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сообщил, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели. Он отметил, что последние недели США и их европейские партнёры обсуждают вопрос синхронизации санкций, сравнив это с тем, как принимались подобные решения по Украине. Подвергнуть Минск санкциям Вашингтон и Брюссель намерены из-за нарушения прав человека в Белоруссии.

В стране с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в США, писал NEWS.ru.