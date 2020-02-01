https://static.news.ru/photo/bbb12c20-44c0-11ea-9649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Белоруссия опубликовала документ с новыми тарифами на транзит нефти, в котором определена стоимость в российских и белорусских рублях для разных участков нефтепровода.

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии опубликовано на национальном правовом интернет-портале страны. Согласно документу, с 1 февраля тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам повышаются на 6,6%

Пересмотрены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружбы» при расчёте в белорусских рублях. При транспортировке по магистрали Речица — Мозырский нефтеперерабатывающий завод будет стоить 0,61 белорусского рубля за одну тонну, Речица — Адамова Застава — 9 рублей, Речица — линейная производственная диспетчерская станция Мозырь — 0,52 рубля, Речица — Броды — 1,28 рубля.

По маршрутам Невель — Полоцк — ОАО «Нафтан» стоимость будет — 43,02 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС), Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО «Нафтан» — 165,16 рубля, Унеча (Высокое) — Мозырь — Мозырский нефтеперерабатывающий завод — 77,86 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году на мировом рынке ожидается избыток нефти. Они оценивают возможный профицит в 250–600 тыс. баррелей в сутки. Основная причина — продолжающийся рост производства сырья в США, к которому добавилась ещё и вспышка коронавируса в Китае.