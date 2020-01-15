«Гомельтранснефть Дружба» обсуждает доставку в Белоруссию нефти из польского Гданьска на Мозырский НПЗ.
Об этом TUT.BY
По словам Вериго, доставка в Белоруссию нефти из Гданьска технически возможна, только есть нюанс, который заключается в том, что Польша не может одновременно качать к себе и от себя одновременно.
Но она может делать это с остановками. Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели — из Мозыря. То есть это вполне технически реализуемая задача, если Польша пойдёт навстречу, — отметил он.
Ранее Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно.
Накануне Минск направил Польше, Казахстану, Украине и Азербайджану предложения о начале поставок нефти в страну. В республике объяснили это нежеланием переплачивать российским компаниям, которые не готовы уменьшить размер премии, писал NEWS.ru.
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