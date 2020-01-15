https://static.news.ru/photo/5a1e8b60-37a0-11ea-ab69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Гомельтранснефть Дружба» обсуждает доставку в Белоруссию нефти из польского Гданьска на Мозырский НПЗ.

Об этом TUT.BY рассказал замгенерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

По словам Вериго, доставка в Белоруссию нефти из Гданьска технически возможна, только есть нюанс, который заключается в том, что Польша не может одновременно качать к себе и от себя одновременно.

Но она может делать это с остановками. Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели — из Мозыря. То есть это вполне технически реализуемая задача, если Польша пойдёт навстречу, — отметил он.

Ранее Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно.

Накануне Минск направил Польше, Казахстану, Украине и Азербайджану предложения о начале поставок нефти в страну. В республике объяснили это нежеланием переплачивать российским компаниям, которые не готовы уменьшить размер премии, писал NEWS.ru.