Белоруссия обновила антирекорд по приросту заражений COVID-19

https://static.news.ru/photo/08ce67a8-20ed-11eb-9daf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Белоруссии за минувшие сутки выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — 997. Днём ранее прирост составил 991 случай.

Всего за время пандемии в стране заболели 105,2 тысячи человек. Из них выздоровели более 90 тысяч, ещё 1004 пациента скончались, сообщается в Telegram-канале Минздрава Белоруссии.

Всего в мире количество заражений коронавирусом превышает 49,4 млн случаев. Жертвами инфекции стали более 1,2 млн человек, выздоровели 32,5 млн. В тройку лидеров по уровню распространения заболевания входят США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru писал, что Госпогранкомитет Белоруссии призвал жителей не покидать страну из-за пандемии. В ведомстве подчеркнули, что власти делают всё возможное для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.