Белоруссия к лету 2022 года выпустит «Спутник V» собственного производства

Белоруссия к лету 2022 года намерена выпустить вакцину от коронавируса «Спутник V» собственного производства, рассказал премьер республики Роман Головченко. По его словам, объём выпуска составит около 10 млн доз в год, пишет «СБ.Беларусь сегодня».

Как сообщил Головченко, вакцина будет производиться в Белоруссии по полному циклу.

К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот на территории Беларуси и на экспортных рынках. Общий объём производства составит порядка 10 млн доз в год. Из них 4 млн рассчитано для внутреннего рынка. Остальной объём планируется поставлять на экспорт, — цитирует издание премьера.

Производить вакцину будет предприятие «Белмедпрепараты», сейчас там завершается монтаж оборудования. По словам Головченко, на территории СНГ это будет единственное предприятие с таким уровнем комплектации оборудования и технологиями.

Первая валидационная серия — 10% от годового производства — будет заложена уже в декабре.

Она будет заложена на хранение, проверена её стабильность и устойчивость. Далее следует процедура регистрации, — сказал Головченко.

Как сообщалось ранее, производство российской вакцины в Белоруссии планируют запустить к концу 2021 года. Также Минск собирается наладить у себя изготовление китайских вакцин. По словам посла Белоруссии в России Владимира Семашко, передача Минску технологии производства вакцины «Спутник V» — пример союзнической поддержки.