Россия и Белоруссия готовы взаимно признать сертификаты вакцинации

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил о разработке механизма взаимного признания сторонами сертификатов о вакцинации против COVID-19. По его мнению, это демонстрирует ещё один шаг интеграции двух стран, передаёт РИА Новости.

В настоящее время мы согласовываем механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19, — заявил Семашко в ходе экспертной сессии «Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции».

Он также поблагодарил российскую сторону за отмену ограничений на перемещения граждан между странами авиационным и железнодорожным транспортом. По его словам, авиатрафик достиг уже порядка 85% от допандемийного, а железнодорожное сообщение восстановилось практически полностью.

Семашко также рассказал о передаче Белоруссии технологии производства вакцины «Спутник V» и назвал это примером союзнической поддержки. Производство российской вакцины там планируют запустить к концу 2021 года. Также Минск собирается наладить у себя изготовление китайских вакцин.

4 ноября президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет. Документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.