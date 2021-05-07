Белоруссия введёт санкции против западных стран

https://static.news.ru/photo/f763b50c-af1e-11eb-ad71-96000091f725_660.jpg Владимир Макей Фото: facebook.com/belarusmfa

Белорусские власти подготовили ответ на введение санкций западными государствами и готовы эти меры ввести. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Владимир Макей, передаёт РИА Новости.

По его словам, Минск будет действовать адекватно «той ситуации, которая складывается». Однако в Белоруссии хотят подождать дальнейших решений западных стран.

Многие стенают сейчас в Интернете, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу. Никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце. Мы чётко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан, — поделился он.

Дипломат отметил, что белорусские власти подготовили как симметричные, так и ассиметричные меры. В том числе они будут касаться европейских предпринимателей, работающих в стране.

Он считает, что санкции против белорусских властей активно продвигают «беглые преступники» (представители оппозиции, которые бежали из страны из опасений политического преследования).

Меня поражает цинизм и ненависть к своему народу. Они говорят, что эти санкции предназначены для борьбы с режимом и не повлияют на уровень благосостояния обычных людей. Они говорят, что требования о введении санкций исходят от самих работников предприятий. Сходите на «Амкодор», МТЗ, МАЗ, поинтересуйтесь у людей, работающих на этих предприятиях, действительно ли они хотят введения каких-то рестриктивных мер по отношению к своим предприятиям. <...> Абсурд и цинизм, — заключил глава МИД.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если в Евросоюзе хотят проблем из-за санкций против Минска, они их получат. Он поручил главе правительства Роману Головченко подготовить информацию о крупных европейских проектах и предприятиях в республике.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.

Результаты выборов не признали не только оппозиционеры, но и большинство стран мира. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики.

Тем временем белорусские и российские спецслужбы заявили о раскрытой попытке покушения на Лукашенко. Подозреваемые были задержаны, а в причастности к свержению власти президент республики обвинил западных провокаторов.