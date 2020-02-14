«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол, определивший порядок формирования цен на поставки российского газа в республику в 2020 году.
Стороны встретились в Санкт-Петербурге. Документ подписали руководитель газовой компании Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко, которого сопровождал республиканский министр энергетики Виктор Каранкевич.
По информации ТАСС, белорусские чиновники и топ-менеджеры «Газпрома» также обсудили сотрудничество в газовой сфере.
Как писал NEWS.ru, с начала года Россия и Белоруссия спорили о ценах на углеводороды. Кризис вынудил республику искать альтернативные пути поставки нефти и газа. В феврале США предложили поставлять сжиженный природный газ в Белоруссию через Литву.
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