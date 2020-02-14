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Белорусский публицист Дмитрий Исаёнок (более известный как Companero Re) прокомментировал изменения в государственном гербе Белоруссии. Решение властей «отодвинуть» Россию в сторону он объяснил попыткой «заткнуть дырку», которая образовалась после исчезновения с белорусского госсимвола советских серпа и молота.

Ещё немного высокого искусства — в РБ поменяли дизайн герба (новый справа). Они там что-то мямлят почему, но я скажу всю правду. Пытаются заткнуть дырку, которая образовалась после удаления из...