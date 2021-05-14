Белоруссия будет добиваться международного признания геноцида

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Официальный Минск решил добиваться международного признания геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед, передаёт ТАСС.

По его словам, надзорное ведомство провело инициированное правительством расследование по этому поводу. В результате было установлено, что в настоящий момент официальное число жертв нацистов может быть существенно занижено. Как сказал Швед, Минск на международном уровне представит в трибунал достаточный объём доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида. Конкретную инстанцию он решил не указывать.

Работа ещё не закончена, подчеркнул генпрокурор. Специалистам ещё только предстоит раскрыть реальное число жертв военных преступлений.

Мы располагаем данными о сотнях ранее неизвестных мест массового уничтожения населения либо о малоизученных, — добавил Швед.

Ранее он говорил, что Белоруссия в 2020 году столкнулась с попытками внедрения извне нацизма.

Своё заявление генпрокурор сделал, комментируя принятый в стране закон о недопущении реабилитации нацизма и по вопросам противодействия экстремизму, который подписал президент Александр Лукашенко.

По словам Шведа, нацизм, с точки зрения закона и законодательства, рассматривается как одна из крайних форм экстремизма.