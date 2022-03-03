Басурин: более ста украинских военных сдались в плен в ДНР

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «России 24» сообщил, что более 100 украинских военных сдались в плен. Он добавил, что сейчас всем им оказывается медицинская помощь, а также предоставляется возможность общаться с родными.

На данный момент у нас более 100 человек — те, кто добровольно сдался в плен. С ними ведётся работа, им оказана всесторонняя помощь — как медицинская, так и социальная, даём возможность общаться с родными, — сказал он.

Басурин ранее заявил, что боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не позволяют мирным жителям покинуть Мариуполь, который был заблокирован силами ДНР. Город становится похожим на концлагерь, сообщил Басурин.

Он добавил, что более 60 мирных граждан, половину из которых составляют дети и женщины, боевики удерживают в подвале одной из школ. При этом здание образовательного учреждения заминировано.