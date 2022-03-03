18+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Басурин: более ста украинских военных сдались в плен в ДНР

10:43, 03 марта 2022
Басурин: более ста украинских военных сдались в плен в ДНР Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «России 24» сообщил, что более 100 украинских военных сдались в плен. Он добавил, что сейчас всем им оказывается медицинская помощь, а также предоставляется возможность общаться с родными.

На данный момент у нас более 100 человек — те, кто добровольно сдался в плен. С ними ведётся работа, им оказана всесторонняя помощь — как медицинская, так и социальная, даём возможность общаться с родными, — сказал он.

Басурин ранее заявил, что боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не позволяют мирным жителям покинуть Мариуполь, который был заблокирован силами ДНР. Город становится похожим на концлагерь, сообщил Басурин.

Он добавил, что более 60 мирных граждан, половину из которых составляют дети и женщины, боевики удерживают в подвале одной из школ. При этом здание образовательного учреждения заминировано.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео