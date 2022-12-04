Баку потребовал от Еревана возместить ущерб от минирования территорий

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Постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем письме на имя генсека всемирной организации Антониу Гутерриша обвинил Армению в минном терроризме. Он подчеркнул, что армянская сторона должна прекратить минирование территорий Азербайджана и возместить причиненный своими действиями ущерб, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Армения должна прекратить минный терроризм и отказаться от него, возместить ущерб, причиненный ее международно-противоправными деяниями, обеспечить полное возмещение ущерба пострадавшим и предоставить соответствующие заверения и гарантии неповторения, — цитирует агентство послание постпреда.

Алиев добавил, что армянская сторона продолжает минирование азербайджанских территорий и при этом скрывает данные о минных полях. По его словам, Ереван «намеренно выбирает в качестве мишени человеческие жизни и пытается помешать постконфликтному восстановлению, реконструкции и гуманитарным усилиям».

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что с ноября 2020 года жертвами подрыва на минах в Карабахе и Восточном Зангезуре стали 268 граждан республики. Из них 45 погибли, еще 223 человека получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что 35 из 45 жертв мин были мирными жителями.