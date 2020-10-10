Азербайджан заявил о ранении ещё трёх человек во время обстрелов

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Ещё три мирных жителя пострадали во время обстрелов азербайджанских населённых пунктов с армянской стороны, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

По данным ведомства, всего в период с 27 сентября по 10 октября (на 12:00) ранения получили 171 человек. Жертвами обстрелов стал 31 мирный житель.

Количество домов пришедших в непригодность — 1137, количество многоквартирных домов пришедших в непригодность — 45, количество поврежденных гражданских объектов — 146, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерства обороны Азербайджана и Армении обвинили друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились власти Азербайджана и Армении, вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск).

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.