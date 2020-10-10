Азербайджан пообещал ответить на нарушение перемирия Арменией

https://static.news.ru/photo/cb5c5856-0af0-11eb-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Если Ереван продолжит нарушение достигнутых ранее договорённостей по перемирию в Нагорном Карабахе, Баку будет вынужден дать адекватный ответ, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе брифинга.

Он добавил, что, несмотря на объявление режима прекращения огня, армянские войска продолжают атаки на военных Азербайджана и населённые пункты.

Если армянская сторона продолжит провокации, направленные на нарушение прекращения огня на гуманитарных основах, Азербайджан, используя право на самооборону, будет вынужден дать адекватный ответ, — сказал он.

Также дипломат отметил, что азербайджанская сторона ждёт от Турции более активного участия в урегулировании ситуации, передаёт ТАСС.

В сложившихся условиях Азербайджан ожидает более активного участия Турции в процессе урегулирования карабахского конфликта. Это может быть и в рамках Минской группы ОБСЕ, и в других форматах, поддерживающих его деятельность, — подчеркнул он.

Главы МИД Азербайджана и Армении в ходе переговоров в Москве условились о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако вскоре после вступления его в силу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, в Азербайджане заявили, что армянские войска используют фосфорные боеприпасы, а в Ереване утверждают, что противник наносит удары с беспилотников по населённым пунктам в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.