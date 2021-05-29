Азербайджан готов решить пограничный вопрос с Арменией при поддержке России

https://static.news.ru/photo/6e5dfb0a-c08f-11eb-af5c-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Азербайджан поддержал предложение России по созданию трёхсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Об этом заявил премьер страны Али Асадов на заседании глав правительств СНГ в Минске, сообщает РИА Новости.

По его словам, Баку готов решить вопрос приграничных линий с Ереваном в конструктивном русле. Процесс по определению приграничной инфраструктуры начат.

Азербайджан поддержал предложение российской стороны по созданию трёхсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, — рассказал Асадов.

Он подчеркнул, что процесс определения приграничных линий должен основываться на серьёзной международно-правовой основе.

27 мая в Минобороны Азербайджана сообщили о провокации Вооружённых сил Армении. Две диверсионные группы проникли на территорию республики и пытались заминировать дорогу, ведущую к позициям ВС Азербайджана. Шесть человек были задержаны. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что переход армянских военных стал нарушением трёхсторонних договорённостей по Карабаху.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян утверждает, что взятые в плен армянские военные проводили работы по обустройству границы. По его словам, инцидент произошёл на территории Армении и «цели диверсии не было». Пресс-секретарь Минобороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов в беседе с NEWS.ru рассказал, что армянская сторона пытается представить диверсионную группу инженерами и сапёрами.