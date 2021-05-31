Азербайджан перехватил на границе дрон армянских военных

https://static.news.ru/photo/b2428ae0-c222-11eb-b533-96000091f725_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Минобороны Азербайджана заявило о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВС Армении на границе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями Азербайджанской Армии был обнаружен и приземлён специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Грифон-12» вооружённых сил Армении, — говорится в заявлении.

29 мая Азербайджан поддержал предложение России по созданию трёхсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Премьер-министр страны Али Асадов заявил, что Баку готов решить вопрос приграничных линий с Ереваном в конструктивном русле. Он подчеркнул, что процесс по определению приграничной инфраструктуры открыт.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о провокации армянских вооружённых сил. Две группы диверсантов проникли на территорию республики и пытались заминировать дорогу к позициям ВС Азербайджана. Шесть человек были задержаны. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что переход военных стал нарушением трёхсторонних договорённостей по Карабаху.