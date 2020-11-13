Азербайджан опубликовал видео из освобождённого села Гюлябюрд

https://static.news.ru/photo/f0fc0ef8-266b-11eb-a223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобождённого села Гюлябюрд Лачинского района.

Видео демонстрирует горные реки, пустые дороги и дома жителей без признаков военных действий. Запечатлены также неразрушенная электроподстанция и повреждённый снарядом мост через реку.

Как писал NEWS.ru, при посредничестве и участии российских миротворцев Азербайджан и Армения обменялись телами военнослужащих, погибших у города Шуша в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве Азербайджана выразили благодарность руководству Минобороны РФ за организацию этой гуманитарной акции.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В соответствии с достигнутыми договорённостями, в зону конфликта введён миротворческий контингент из России. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.