Азербайджан и Россия нашли ещё одну сферу для сотрудничества

Баку и Москва будут сотрудничать в сфере электронной подписи, сообщил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Наби оглу Набиев.
Набиев провёл в Москве встречу с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым.
В ходе встречи был проведен обмен мнениями по сотрудничеству в сферах технологий «облака», инфраструктуры открытых ключей для внедрения электронной подписи между двумя странами, — сообщил Набиев в своём Facebook.
По его словам, Баку и Москва договорились «об усовершенствовании национального законодательства в указанных сферах, в том числе об укреплении сотрудничества в вопросе подготовки кадров».
Ранее Шадаев заявил, что подтверждённые пользователи портала государственных услуг должны иметь возможность работать с электронной подписью как на компьютере, так и на смартфоне.