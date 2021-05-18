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Азербайджан и Россия нашли ещё одну сферу для сотрудничества

13:16, 19 мая 2021
Рашад Набиев Рашад Набиев Фото: wikimedia.org

Баку и Москва будут сотрудничать в сфере электронной подписи, сообщил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Наби оглу Набиев.

Набиев провёл в Москве встречу с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по сотрудничеству в сферах технологий «облака», инфраструктуры открытых ключей для внедрения электронной подписи между двумя странами, — сообщил Набиев в своём Facebook.

По его словам, Баку и Москва договорились «об усовершенствовании национального законодательства в указанных сферах, в том числе об укреплении сотрудничества в вопросе подготовки кадров».

Ранее Шадаев заявил, что подтверждённые пользователи портала государственных услуг должны иметь возможность работать с электронной подписью как на компьютере, так и на смартфоне.

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