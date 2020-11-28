Президент Армении отправился в РФ с личным визитом

https://static.news.ru/photo/c6728a88-3154-11eb-a2d0-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: Armpresident/facebook.com

Президент Армении Армен Саркисян в субботу, 28 ноября, отправился с частным визитом в столицу России. В Москве он проведёт встречи с представителями местной армянской общины. Саркисян обсудит с ними ситуацию в стране и на территории Нагорного Карабаха. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы главы государства.

Продолжая обсуждения с представителями армянской диаспоры, президент Саркисян проведёт встречи с представителями армянской общины в РФ, в ходе которых коснётся последних событий вокруг Карабаха и ситуации в Армении, — цитирует сообщение ТАСС.

Накануне армянский премьер Никол Пашинян заявил, что два раза в течение часа созванивался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее, как передавал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сохранение достигнутого мира на территории Нагорного Карабаха является на сегодняшний день важнейшей задачей.