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Армянский президент написал письмо Путину

14:48, 30 ноября 2020 82
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент Армении Армен Саркисян попросил главу РФ Владимира Путина помочь с возвращением военнопленных. Он направил политику соответствующее письмо.

Президент Республики Армения Армен Саргсян обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по поводу возвращения военнопленных и заложников, — говорится на сайте армянского президента.

Там отмечается, что общество Армении и армянская диаспора обеспокоены положением военнопленных. Помощь российского президента может стать «подспорьем в решении крайне болезненного вопроса», отметил Саргсян. Кроме того, он просит вернуть тела погибших.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках деятельности по обеспечению миротворцев в Нагорном Карабахе Россия направила в регион по железной дороге состав с техникой и оборудованием. Поставка осуществляется в соответствии с протоколом, подписанным между Россией и Азербайджаном.

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