Американский политолог объяснил, почему Украина хочет сорвать переговоры Дадуков: Киев хочет сорвать переговоры из-за грядущих выборов президента

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Политолог Малек Дудаков в интервью RT заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации в Украине и не видит препятствий со своей стороны для мирного процесса. По его словам, преграды в основном исходят от украинских властей, в частности от офиса президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, сознательно препятствует любым попыткам заключить перемирие.

В действительности, мы подчеркиваем отсутствие проблем с нашей стороны в вопросах налаживания переговорного процесса. Вопросы вызывает, прежде всего, текущая власть в Киеве, в частности, офис президента Зеленского, — рассказал он.

Эксперт отметил, что европейские партнеры Украины, особенно представители политических кругов в Париже и Лондоне, также не способствуют продвижению мирных инициатив. Дудаков считает, что украинское руководство не заинтересовано в перемирии, поскольку это приведет к необходимости проведения выборов, а команда Зеленского опасается потерять власть при таком развитии событий. По его мнению, сохранение конфликта выгодно украинской власти, так как это позволяет остаться у власти и продолжать получать финансовую поддержку из-за рубежа.

Ранее Зеленский назвал свою встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане «исторической». Глава Украины отметил, что коллеги успели обсудить ключевые вопросы урегулирования конфликта. Зеленский также подчеркнул важность переговоров о прекращении огня и долгосрочном мире. Впрочем, Белый дом пока не раскрыл детали беседы. Украинский политик остался доволен проведенным диалогом с Трампом.