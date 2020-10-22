Алиев вновь опроверг присутствие иностранцев в армии Азербайджана

https://static.news.ru/photo/e73350d8-1465-11eb-ab36-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что в армии республики нет иностранных наёмников. Сообщения о них являются бездоказательными слухами.

Азербайджан воюет сам. Нам не нужны иностранные бойцы. У нас в регулярной армии достаточно солдат и офицеров, — сказал он в интервью японскому изданию Nikkei.

По словам Алиева, если у армии возникнет необходимость в дополнительных бойцах, Баку объявит полную мобилизацию.

Азербайджанский лидер добавил, что неправительственная организация «Сирийский наблюдательный центр по правам человека», которая ранее сообщила о гибели в Карабахе около 150 сирийских наёмников, не является надёжной.

Этой политически мотивированной НПО нет доверия. Сначала нам нужно выяснить, кто их финансирует, а затем — кто стоит за этими слухами, — отметил политик.

Как писал NEWS,ru, президент Азербайджана ранее уже заявлял, что армии республики нет необходимости привлекать к боевым действиям в Карабахе иностранных военных. Вместе с тем в Минобороны республики заявили, что на стороне Армении воют «ополченцы» из Сирии и других стран.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.