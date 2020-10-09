Алиев: третьи страны не должны вмешиваться в конфликт вокруг Карабаха

https://static.news.ru/photo/df1f6d7e-0a5a-11eb-80c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.president.az

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха — это «двусторонний вопрос Армении и Азербайджана», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства также призвал третьи страны не вмешиваться в сложившуюся ситуацию.

Я призвал все страны оставаться в стороне от этой ситуации. Это наш двусторонний вопрос с Арменией. Есть посредники, у них есть мандат. Их задача — не вмешиваться в дела на местах. Их задача — создать условия для поиска решения. Я уверен, что они продолжат действовать в рамках своего мандата, — заявил Алиев в интервью CNN.

Азербайджанский лидер также отметил, что статус-кво по Карабаху должен быть изменён.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Алиев подверг критике работу Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.