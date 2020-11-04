Алиев пообещал обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/0b2434dc-1e7d-11eb-8ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что живущие в Нагорном Карабахе армяне не должны бояться перехода территорий под контроль Баку. По его словам, мирным жителям ничего не угрожает.

Политик подчеркнул, что Азербайджан — мультиэтническая, многоконфессиональная страна.

Проживающие в Нагорном Карабахе армяне могу быть уверены, что их безопасность будет обеспечена, — заявил Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, Алиев выразил уверенность, что военное решение конфликта в Нагорном Карабахе должно перейти в политическую плоскость. По его мнению, Армения в конечном итоге будет вынуждена прийти к такому решению. При этом вооружённые действия Еревана он назвал фашизмом.