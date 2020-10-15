Алиев опроверг участие боевиков из Сирии на стороне Азербайджана в Карабахе

https://static.news.ru/photo/daa5967a-0efa-11eb-a9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Нет никаких доказательств того, что боевики из Сирии и Ливии воют на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наёмников у нас нет, — заявил азербайджанский лидер в ходе параллельного интервью РИА Новости, в котором также участвовал премьер Армении Никол Пашинян.

Политик подчеркнул, что никто не предоставил никаких доказательств наличия иностранных вооружённых формирований на территории Азербайджана, которые бы участвовали в нагорнокарабахском конфликте.

Глава Азербайджана неоднократно заявлял, что на стороне Баку не воюют иностранные наёмники. Он подчёркивал, что армия Азербайджана насчитывает более 100 тысяч военнослужащих, поэтому привлекать бойцов из третьих стран нет необходимости.

Ранее СМИ и правозащитные организации сообщали, что по обе стороны конфликта сражаются наёмники из России, Турции, Сирии и других стран.

Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что в зоне боевых действий присутствуют наёмники из третьих стран.

NEWS.ru писал, что Алиев считает самым приемлемым путём для разрешения конфликта военно-политический. Он подчеркнул, что Баку продолжит продвижение в регионе, пока Ереван не будет соблюдать режим прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.