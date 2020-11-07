Алиев объявил о взятии под контроль ещё ряда территорий в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/a5c4ed0a-2275-11eb-94dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что военные взяли под контроль ещё ряд территорий в Нагорном Карабахе.

Армия освободила села Гобу Дилагагарда, Ял Пырахмедли, Йухары Яглывенд, Дилагарда, Сейид Махмудлу, Алескерли Физулинского, Демирчилер, Чанагчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского, Гусейналылар, Сойюдлю, Ашагы Сирик Джабраильского, Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского, Кечикли, Ордекли Зангиланского районов, — написал азербайджанский лидер в Twitter.

Таким образом, армия Азербайджана взяла под контроль 23 села в шести районах вокруг Нагорного Карабаха

Victorious Armed Forces of Azerbaijan have liberated from occupation Gobu Dilagarda, Yal Pirehmedli, Yuxari Yaglivend, Dilagarda, Seyid Mahmudlu and Elesgerli villages of Fuzuli, Demirchiler, Chanagchi, Medetkend and Signaq villages of Khojaly, Susanlig, Doni, Tug, Akaku and — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 9, 2020

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что армянская армия отступила на нескольких участках фронта на территории Нагорного Карабаха. Подразделения азербайджанской армии были обстреляны армянскими военными из миномётов и стрелкового оружия днём в воскресенье, 8 ноября, и в ночь на понедельник, 9 ноября. Бои продолжались на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском и Губадлинском направлениях. Под обстрел попали населённые пункты. Армия Азербайджана нанесла противнику серьёзные удары, он понёс потери в живой силе и военной технике, а затем отступил.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, с начала эскалации конфликта в Карабахе погибли 93 мирных жителя Азербайджана. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре республики.