Алиев объявил начало «большого возвращения» в Карабах

https://static.news.ru/photo/7ec5b172-572b-11eb-8a4c-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Азербайджанский президент объявил о начале «большого возвращения» в Нагорный Карабах и начале восстановления региона.

Начинается большое возвращение, дан старт всем [восстановительным] работам, — сказал он.

Такое заявление политик сделал в ходе торжественной закладки фундамента международного аэропорта в Физулинском районе Карабаха, говорится на сайте главы государства. Он отметил, что в настоящий момент восстановительные работы начались в городе Шуша, в результате населённый пункт должен вернуть свой исторический облик.

Алиев также побывал в Шуше, куда вернул бюсты известной поэтессы XIX века Хуршидбану Натаван, композитора, основоположника профессиональной азербайджанской музыки Узеира Гаджибекова и оперного певца Бюль-бюля. Все эти люди родились в Шуше, а их памятники были вывезены в Армению в начале 1990-х годов, затем выкуплены Азербайджаном и хранились в музее искусств в Баку. Также политик встретился с военными и посетил несколько культурных и религиозных памятников.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.