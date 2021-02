Звёзды «Игры престолов» исполнят главные роли в сериале The Last of Us

https://static.news.ru/photo/ce814402-6c6a-11eb-8ccd-96000091f725_660.jpg Педро Паскаль Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звёзды сериала «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси сыграют в экранизации компьютерной игры The Last of Us.

Паскаль исполнит роль главного героя игры Джоэла, а 17-летняя Рэмси исполнит роль 14-летней девочки Элли. Участие актёров в съёмках подтвердил режиссёр пилотных эпизодов шоу Кантемир Балагов.

Педро Паскаль известен зрителям как мандалорец из одноимённого сериала, также он играл Оберина Мартелла в «Игре престолов». Актриса Белла Рамзи в «Игре престолов» исполнила роль Лианны Мормонт.

Выбор актёров вызвал волну споров в Сети. У многих пользователей возникли вопросы к латиноамериканскому происхождению Паскаля, который родом из Чили. По словам критиков, это не соответствует идентичности главного персонажа, считающегося белым американцем.

Также сомнения вызвал и выбор в пользу Рамзи. Комментаторы отметили, что британка не может играть Элли из-за акцента и «лишнего» веса, пишет Medialeaks.

Как сообщал NEWS.ru, российский режиссёр Кантемир Балагов будет снимать пилотный эпизод сериала по компьютерной игре The Last of Us для телеканала НВО. Он заменит шведского режиссёра Йохана Ренка, который отказался от работы над сериалом из-за других планов. По данным издания The Hollywood Reporter, выбор Балагова в качестве режиссёра пилотной серии проекта «показывает, что HBO стремится к серьёзному драматическому тону адаптации».

В разработке телесериала также задействованы сценарист Нил Дракманн и создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин.

Первая часть игры The Last Of Us вышла в 2013 году, вторая — в 2020-м. Действие их разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором цивилизация была разрушена пандемией из-за мутировавшего гриба. По сюжету наёмник Джоэл получает заказ доставить девочку Элли в Вашингтон, где её ждет военная группировка «Цикады».