Звезда «Великолепного века» захотела сниматься в России

https://static.news.ru/photo/ed011870-a7f3-11eb-8765-96000091f725_660.jpg Мерьем Узерли Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая популярной после сериала «Великолепный век», в интервью Anadolu призналась, что хотела бы сниматься в России.

Она рассказала, что следит за российским кинематографом и с особым уважением относится к Ренате Литвиновой.

Конечно, я хочу участвовать в российских кинопроектах. В конце концов, как актриса я смотрю на это не только в масштабе страны, — отметила Узерли.

По словам актрисы, в случае поступления предложения от российских режиссёров она обязательно его рассмотрит.

Ранее Узерли нашла в своей крови 12% русских корней. Она уточнила, что недавно сделала ДНК-тест и выяснила, что у неё есть русские предки. О своём открытии артистка рассказала на форуме Synergy Woman Forum, посвящённом «женщинам, меняющим мир вокруг себя». Актрису пригласили принять участие лично, но по семейным обстоятельствам она не смогла прилететь в Москву. Она пообщалась с участницами форума по видеосвязи и призналась, что ей очень нравится Россия, хотя побывала она только в Москве и Санкт-Петербурге.