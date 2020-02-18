https://static.news.ru/photo/f5b274a0-525e-11ea-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Хивью Фото: Hbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Норвежский актёр Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда в «Игре престолов», примет участие во втором сезоне сериала «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского.

Как сообщает «КиноПоиск», Хивью сыграет Нивеллена — проклятого разбойника, который является центральным персонажем рассказа «Крупица истины». На его основе будет снят первый эпизод второго сезона.

Персонаж, по сюжету, долгие годы проводил в полном одиночестве в заброшенном особняке и думал, что проклятье сможет снять только настоящая любовь.

Как писал NEWS.ru, Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрих заявила, что у солдат империи Нильфгаард изменится броня в новом сезоне сериала. По её словам, в новых сериях будут исправлены и другие ошибки первого сезона.