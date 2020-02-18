Норвежский актёр Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда в «Игре престолов», примет участие во втором сезоне сериала «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского.
Как
Персонаж, по сюжету, долгие годы проводил в полном одиночестве в заброшенном особняке и думал, что проклятье сможет снять только настоящая любовь.
Как писал NEWS.ru, Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрих заявила, что у солдат империи Нильфгаард изменится броня в новом сезоне сериала. По её словам, в новых сериях будут исправлены и другие ошибки первого сезона.
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