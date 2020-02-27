https://static.news.ru/photo/e09d86d8-5914-11ea-a00f-fa163e074e61_660.jpg Милош Бикович Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press

Звезда самого кассового фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал, что изначально отказывался от роли Магомаева. Актёр обосновал отказ тем, что мало знал о певце, не жил в этой стране и не рос на его песнях.

К тому же Биковичу не понравился парик, который был в гримёрке. После отказал сербскому актёру позвонили друзья-продюсеры. Они уточнили, знает ли Бикович какого масштаба личность отказался играть. После чего актёр изучил биографию легендарного певца и согласился на роль, пишет KINO Mail.ru.

Я думаю, что это даже хорошо, что я не знал, кто такой Муслим Магомаев. Что я к нему подошел как к просто хорошему талантливому мальчику. Великий, конечно, великий талант, но внутри он был мальчиком, который всю жизнь искал любви, — поделился впечатлениями Милош Бикович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что киносъёмки в России натолкнули сербского актёра Милоша Биковича на идею обзавестись собственным жильём в столице. Как рассказал артист, в ближайшее время он задействован в двух проектах в России, причём в одном из них не только как актёр, но и как продюсер.