https://static.news.ru/photo/4cc38f6a-be97-11e9-924e-fa163e074e61_660.jpg Белла Торн Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Актриса Белла Торн, игравшая в сериале Disney «Танцевальная лихорадка», приняла участие в съёмках фильма для взрослых в сотрудничестве с PornHub.

Девушка появится в короткометражном фильме «Она и он», повествующем о романе Ромео и Джульетты в современном мире, передаёт Fox News . Лента будет представлена на Оденбургском кинофестивале в Германии.

Процесс съёмки был довольно интересным, потому что у нас был секс в реальном времени на съёмочной площадке. Такое я никогда раньше не снимала. Это довольно забавная обстановка, — рассказала артистка.

Торн регулярно фигурировала в различных скандалах — сотрудники правоохранительных органов находили у неё наркотики. Кроме того, по её словам, в детстве она подвергалась насилию сексуального характера, отмечает Life .

Ранее News.ru писал, что модель и порнозвезда Миа Халифа дала интервью, в рамках которого рассказала о своей работе в фильмах для взрослых. Она отметила, что главное заблуждение заключается в том, что актёры зарабатывают большие деньги.