Актриса Белла Торн, игравшая в сериале Disney «Танцевальная лихорадка», приняла участие в съёмках фильма для взрослых в сотрудничестве с PornHub.
Девушка появится в короткометражном фильме «Она и он», повествующем о романе Ромео и Джульетты в современном мире, передаёт
Процесс съёмки был довольно интересным, потому что у нас был секс в реальном времени на съёмочной площадке. Такое я никогда раньше не снимала. Это довольно забавная обстановка, — рассказала артистка.
Торн регулярно фигурировала в различных скандалах — сотрудники правоохранительных органов находили у неё наркотики. Кроме того, по её словам, в детстве она подвергалась насилию сексуального характера, отмечает
Ранее News.ru писал, что модель и порнозвезда Миа Халифа дала интервью, в рамках которого рассказала о своей работе в фильмах для взрослых. Она отметила, что главное заблуждение заключается в том, что актёры зарабатывают большие деньги.