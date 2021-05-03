Жюри «Артдокфеста» назвало лучшим фильм о гее из Чечни

https://static.news.ru/photo/0bcaa102-acc9-11eb-b2c3-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Тихий голос» Фото: artdocfest.com

Члены жюри назвали лауреатов международного фестиваля документального кино «Артдокфест», который прошёл в Латвии. Списки победителей размещены на официальном сайте мероприятия.

Лучшим фильмом был признан «Тихий голос» режиссёра Реки Валерика. Зрителям рассказывается история бойца ММА из Чечни, который покинул республику после того, как его родственники узнали о том, что он гей.

Лучшим режиссёром стал Виктор Косаковский, представивший картину «Гунда» о жизни свиньи.

Специальный приз жюри завоевал фильм «Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык, а картина «Байконур. Вторжение» Дмитрия Громова и Ангела Ангелова получила особое упоминания жюри.

Первое место в конкурсной программе «Балтийский фокус» заняли «Тревожные воспоминания» Элины Ланге-Ионатамишвили, а лучшим режиссёром назвали Гедре Жицките за картину «Прыжок».

В начале апреля полиция Петербурга и Роспотребнадзор сорвали проведение фестиваля документального кино «Артдокфест» в Доме кино, а затем от проведения мероприятия отказалась и вторая площадка — открытая студия «Лендок». В результате организаторы были вынуждены свернуть культурное мероприятие в Северной столице. В Москве на оргкомитет также оказывалось давление со стороны консервативной публики. Недовольство вызывали картины, посвящённые стигматизации шизофрении, украинскому патриотизму и ЛГБТ-проблематике.