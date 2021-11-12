Режиссёр Жора Крыжовников сравнил современных подростков с Раскольниковым

Страхи и надежды современных людей остаются теми же, что и во времена действия романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Современные подростки, подобно главному герою Родиону Раскольникову, мечтают состояться в жизни. Об этом рассказал режиссёр Жора Крыжовников изданию Sobesednik.ru.

Современные подростки так же, как и Родион, мечтают состояться и боятся ничего из себя не представлять. Инстаграм — это попытка стать кем-то, произвести на других впечатление, что я живу достойно и все мне завидуйте. То есть, вот это «Тварь я дрожащая или право имею» никуда не исчезает и живёт ежесекундно в каждом человеке, — считает Крыжовников.

Он добавил, что своим романом Достоевский попал в болевую точку каждого человека. Крыжовников также сообщил, что перенести действия сериала по мотивам «Преступления и наказания» в Россию 1990-х ему предложила соавтор Алина Тяжлова. Эта эпоха и оставшиеся без надежды после распада СССР люди попадают в смыслы Достоевского, отметил режиссёр.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что, если бы ему пришлось защищать Раскольникова в суде, он бы доказывал, что подозреваемый раскаялся в содеянном. При этом большое значение в наши дни имел бы тот факт видеофиксации преступления.