«Женя была потрясающей»: Збруев назвал трагедией смерть Евгении Брик

Народный артист РСФСР, актёр театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев в беседе с NEWS.ru признался, что считает трагедией смерть своей ученицы актрисы Евгении Брик на 41-м году жизни. По словам Збруева, звезда фильмов «Стиляги» и «Оттепель» сочетала в себе внешнюю и душевную красоту и обладала невероятным талантом, выделявшим её на курсе в ГИТИСе.

Она была моей студенткой. Женя потрясающая совершенно. Кроме природной красоты, у неё присутствовала ещё красота душевная. Умна и очень-очень талантлива, она очень выделялась на курсе своими способностями. И я абсолютно точно знал, что она найдет свой путь. Очень жаль, что так случилось (что Брик умерла. — NEWS.ru). Она стала профессиональной актрисой и могла бы ещё сделать многое. Сказать тут нечего. Трагическая история, конечно, — подчеркнул Александр Збруев.

Ранее режиссёр Олег Асадулин, друг Евгении Брик, рассказал NEWS.ru о последних годах её жизни. Он признался, что страдавшей от долгой болезни артистке было тяжело работать. За полтора года до смерти Асадулин предложил Евгении Брик сняться в его новом проекте, но та отказалась, предпочтя посвятить отведённое ей время воспитанию дочери Зои.

По информации СМИ, причиной смерти Евгении Брик, наступившей 10 февраля, стало онкологическое заболевание. Когда именно актрисе поставили этот диагноз, пока неизвестно.

Источник из окружения мужа артистки Валерия Тодоровского, знакомый с ситуацией, рассказал NEWS.ru, что болезнь Евгении Брик «скрывали до последнего». Он подчеркнул, что после смерти супруги в Лос-Анджелесе Тодоровский до сих пор не выходит на связь.