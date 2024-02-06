Завершена работа над сценарием пятого фильма «Аватар» Режиссер Кэмерон закончил сценарий пятого фильма по киновселенной «Аватар»

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Завершена работа над сценарием пятого фильма киновселенной «Аватар», рассказал режиссер Джеймс Кэмерон журналу People. По его словам, уже есть наработки сюжетов для шестой и седьмой частей.

Мы полностью написали [сценарий] пятого фильма, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к этому моменту, — заявил Кэмерон.

Режиссер также оценил развитие франшизы по примеру «Звездных войн» и «Звездного пути». «Аватар» — молодая киновселенная, указал он, а чтобы оказать такое мощное влияние на культуру в течение долгого времени, нужно вкладывать в работу всю энергию и душу. В любом случае, отметил Кэмерон, команда продолжает работу над новыми фильмами серии, потому что им хочется привнести позитивный посыл в научно-фантастический жанр в кинематографе.

Ранее сообщалось, что фильм «Холоп-2» занял второе место по сборам за всю историю российского кинопроката. Картина Клима Шипенко заработала 3,517 млрд рублей, обойдя тем самым по сборам фантастический фильм «Аватар» 2009 года от Джеймса Кэмерона.

Лента «Аватар» считалась самым кассовым фильмом в России на протяжении 13 лет, до выхода «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко. Тогда сборы семейного кино от компании Yellow, Black and White почти в два раза превысили результат голливудской работы и составили 6,787 млрд рублей.