https://static.news.ru/photo/f0ad8da0-5a24-11ea-994f-fa163e074e61_660.jpg Милена Радулович Фото: mileena_radulovic/instagram.com

В Москве закончились съёмки мистического триллера «Кольская сверхглубокая» режиссёра Арсения Сюхина. Продюсером картины выступил Сергей Торчилин.

Лента описывает события 1984 года, когда на глубине более 12 км были зафиксированы звуки, напоминающие крики и стоны. Скважину было решено закрыть, что привлекло внимание многих мировых СМИ, сообщает «Стартфильм».

Торчилин изучал материалы по теме и лично побывал в Мурманской области, чтобы оценить масштаб проекта. Отмечается, что документы, связанные с разработкой Кольской скважины, по-прежнему засекречены.

В Москве команда работала в специально выстроенных декорациях, и съёмки «натуры» велись за Северным полярным кругом в Мурманской области.

Главную роль в проекте исполнила Милена Радулович, известная по фильму «Балканский рубеж». Почти все трюки в картине она выполнила сама.

Как писал NEWS.ru, компании Би-би-си и HBO планируют совместно спродюсировать полнометражный документальный фильм об угонщике самолёта Ди Би Купере, которого ФБР так и не смогло найти за 50 лет.