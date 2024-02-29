Юшкевич отреагировал на антироссийские заявления Смольянинова Юшкевич назвал антироссийские высказывания Смольянинова «отчетами» перед Западом

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Артур Смольянинов

Антироссийские высказывания Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, включен в перечень террористов и экстремистов) связаны с необходимостью «отчетов» перед западными «кураторами», предположил знакомый актера и заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич в разговоре с NEWS.ru. По его мнению, Смольянинова нельзя назвать «человеком с заблуждениями».

Вероятно, он сделал это за деньги или для спасения своей недвижимости и накоплений на зарубежных счетах. Но все их слова — это просто холостые патроны, которые никому у нас уже не причинят вреда. Люди в России давно разобрались, кто есть кто, — отметил Юшкевич.

Собеседник добавил, он был в шоке после заявления Смольянинова. Актер ранее сказал, что его не волнует, «в какой форме останется РФ», даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

По сути, он предложил спалить Россию ракетами. Когда я услышал это, я был в шоке и подумал: Артур, а тут твоя мама живет... Тут жена твоя, хоть и бывшая, дети твои, твоя первая учительница... Их всех, по твоей логике, также — в пепел?! — возмутился Юшкевич.

По его словам, за последние пять-шесть лет перед отъездом из России Смольянинов почти целиком сменил круг общения и входил в «так называемую либеральную тусовку, которая всегда чем-то недовольна, предъявляет какой-то свой счет России».

Звезда «9-й роты» Смольянинов ранее уехал за границу. В России остались его бывшая жена, актриса Дарья Мельникова, двое сыновей и мать.