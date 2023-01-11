«Предателей не любят»: Запашный о судьбе Смольянинова за границей

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артур Смольянинов

Дрессировщик Эдгард Запашный уверен, что судьба Артура Смольянинова после признания, что он готов воевать за Украину, будет «крайне смутной», так как на Западе он, как русскоговорящий актер, не будет востребован. Он считает, что Смольянинов — «средний актеришка», который никогда не был мощным артистом и не станет таковым в будущем, передает «Царьград».

Я уверен, что судьба у Артура Смольянинова будет крайне смутная, ничего у него там не получится. А как актёр, тем более как русскоговорящий, он на Западе не нужен. Мощным артистом он никогда не был и никогда таковым не станет. Но даже слово «жалость» к нему не подходит. Жил-был на свете Артур, так ему и надо — вот так хочется о нём сказать, вот это сейчас к нему подходит, — заявил Запашный.

Дрессировщик назвал Смольянинова «псевдоталантом», который играет все свои роли с одним и тем же выражением лица. Он не сможет себя нигде проявить и зарекомендовать, так как весь его успех основан на поддержке со стороны России, считает эксперт. Смольянинов уверен, что именно российское государство дало ему возможность стать известным, но отметил, что всех уехавших из страны артистов возможно заменить.

Мать актера Артура Смольянинова Мария ранее заявила, что ее сына во время интервью провоцировал профессиональный журналист. По ее словам, Смольянинов ответил, что не солидарен с Украиной, но если его поставят перед выбором, на чьей стороне сражаться, то выступит на стороне Киева. Она подчеркнула, что «это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину».