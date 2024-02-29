«В гробу видал»: Гарри Бардин отреагировал на выход «Летучего корабля» Режиссер мультфильма «Летучий корабль» Бардин назвал хамством выход ремейка

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Режиссер Гарри Бардин

Релиз фильма «Летучий корабль» по мотивам одноименного мультипликационного фильма — это хамство, заявил NEWS.ru режиссер рисованной короткометражки 1979 года Гарри Бардин. Он пояснил, что с ним не согласовывали выход ремейка, он узнал об этом совсем недавно, когда до премьеры остались считанные недели.

К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал, — заявил NEWS.ru Гарри Бардин.

«Летучий корабль» — один из самых знаменитых и обожаемых советских мультфильмов-мюзиклов. Его срежиссировал Гарри Бардин, музыку написал Максим Дунаевский. В основу сюжета были положены мотивы русских народных сказок. Многие фразы из мультфильма стали крылатыми. Так, например, отрывки из арии Водяного в исполнении Анатолия Папанова ушли в народ.

Ранее стало известно, что художественный фильм «Летучий корабль» Ильи Учителя, снятый по мотивам советского мультфильма, выйдет позже запланированной даты. Премьера в кинотеатрах перенесена с 7 на 21 марта. Это связано с тем, что ряд сцен с участием актеров, критиковавших СВО, был переснят.