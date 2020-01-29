https://static.news.ru/photo/00de2c1c-42aa-11ea-9a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toy Story 3 IRL/youtube.com

Поклонники студии Pixar Морган и Мейсон Макгрю выпустили кукольную версию третьей части мультфильма «История игрушек».

Проект Toy Story 3 In Real Life представляет собой полное воссоздание оригинальной картины. В ней играют настоящие актёры и используются игрушки и фигуры из пластилина.

На создание фильма у братьев Макгрю, живущих в штате Iowa, ушло восемь лет. Всё это время они вели страницу проекта в Facebook и делились деталями работы над ним.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Pixar опубликовала трейлер короткометражного фильма, созданного на основе серии картин «История игрушек».