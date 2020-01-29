Поклонники студии Pixar Морган и Мейсон Макгрю выпустили кукольную версию третьей части мультфильма «История игрушек».
Проект Toy Story 3 In Real Life представляет собой полное воссоздание оригинальной картины. В ней играют настоящие актёры и используются игрушки и фигуры из пластилина.
На создание фильма у братьев Макгрю, живущих в штате Iowa, ушло восемь лет. Всё это время они
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Pixar опубликовала трейлер короткометражного фильма, созданного на основе серии картин «История игрушек».
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